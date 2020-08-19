Украина в четыре раза уменьшила стоимость разовых электронных виз для иностранцев

Руководитель МИД подчеркивает, что это должно стимулировать поступление в Украину иностранных инвестиций, развивать торговлю и усиливать межчеловеческие контакты.

Украина с 1 ноября начнет оформлять электронные визы (е-визы) по новой, современной и удобной процедуре.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, сегодня, 19 августа, правительство приняло соответствующую инициативу МИД, которая реализуется во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского.

«Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд «Украина» более новым и привлекательным», - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеЗеленский поручили развивать туризм в Украине: требует современную инфраструктуру

Оформление электронных виз в Украине: основные нововведения

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы - обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);

е-визы будут выдаваться значительно быстрее - срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);

в дополнение к существующей разовой электронной визе появится новый тип виз - е-виза для двухразового въезда;

дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются - вместо 85 долларов США за оформление разовой электронной визы, теперь консульский сбор за разовую е-визу составит 20 долл. США, за двухразовую - 30 долл. США.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Виталий Саенко