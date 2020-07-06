Лучшие документальные фильмы о путешествиях

Кинофильмы предлагают путешествия по отдаленным и не очень странам мира.

Документальные фильмы помогут отвлечься и запланировать будущие маршруты путешествий, учитывая карантин и закрытые границы.

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Подборку из 5 лучших документальных фильмов, которые расскажут об удивительных местах планеты, подготовил УНИАН.

1. Гора (Mountain, 2017)

Если актер Уильям Дефо, классическая музыка и горы вам нравится - этот фильм однозначно придется по душе. Актер Дефо рассказывает про человеческие отношения с высотой и риском, под музыку Вивальди и Бетховена в исполнении Австралийского камерного оркестра. В фильме показывают кадры из различных мест, большинство сделал альпинист и фотограф Ренан Озтурк. Осторожно, люди со страхом высоты будут цепляться за край дивана.

2. Лица, села (Faces Places, 2017)

Режиссер Агнес Варда, объединившись в творческом тандеме с уличным художником и фотографом JR, отправились в путешествие по родной Франции. Они снимали нетуристическую Францию с заброшенными промзонами и небольшими городками. Художники фотографировали простых рабочих, а результаты работ превращали в фрески на стенах зданий. Их разговоры и сами работы привносят элемент творчества в общество, а кадры демонстрируют размеренную красоту.

3. Дом (Home, 2009)

Кинолента для просмотра всей семьей. Режиссер и фотограф Ян Артус-Бертран, демонстрирует в фильме необычные съемки с воздуха из 54 стран мира. От падающих водопадов до густых зеленых лесов и бегающих оленей. Бертран сделал фильм бесплатным и широкодоступным, чтобы охватить максимальную аудиторию зрителей.

4. Вудсток (Woodstock, 1969)

Эпизодический документальный фильм, получивший Оскар, рассказывает об исполнителях, хиппи и даже монахинях, которые наслаждаются музыкальным фестивалем в Вефиле, штат Нью-Йорк, августа 1969-го. Вудсток стал культовым явлением. Открыл фестиваль Ричи Хейвенс, а закрывал Джими Хендрикс.

5. Соль земли (Salt of the Earth, 2014)

Бразильский фотожурналист Себастьян Сальгадо провел 40 лет, документируя группы людей в наименее известных закоулках Южной Америки, Африки и Центральной Европы. В фильм, который номинировали на Оскар в 2014-м, он рассказывает о своей жизни и работе, рассказывает истории своих монохромных снимков. А также, захватывающие кадры с натуры.

Ранее УНИАН составил подборку лучших картин, которые вдохновляют вырваться из рутины.

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