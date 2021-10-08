Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi выполнил первый рейс из столицы ОАЭ Абу-Даби в Одессу.
Рейс был выполнен 7 октября 2021 года. Об этом сообщает Avianews.com.
Читайте такжеWizz Air объявил однодневные скидки 20% на рейсы в Италию
Авиаперевозчик будет летать по новому маршруту один раз в неделю по четвергам.
С 19 декабря в расписание внесен второй еженедельный рейс по воскресеньям.
Цена билета:
Авиабилеты Одесса-Абу-Даби на рейсы до конца года стоят от 969 грн в одну сторону. Самые дешевые билеты включают перевозку только ручной клади. Ее габариты не должны превышать 40х30х20 см, а вес 10 кг.
Расписание рейсов Абу-Даби-Одесса-Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi:
Абу-Даби 12:50 → Одесса 16:10, четверг
Одесса 16:45 → Абу-Даби 23:30, четверг
Полеты между Одессой и Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi будет выполнять на новых самолетах Airbus A321neo, которые рассчитаны на перевозку 239 пассажиров.
Wizz Air и новые рейсы:
В июле 2021 года впервые за 10 лет авиакомпания Wizz Air запустила рейс в "Бориспроль"
10 сентября 2021 года стало известно о том, что Wizz Air полетит в венгерский Дебрецен.
1 октября 2021 года стало известно о том, что Wizz Air возвращается на маршрут Киев-Стокгольм.