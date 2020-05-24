Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз украинцам.

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Как сообщает Radio Prague International, Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

«После повторных переговоров с украинскими властями нам удалось достичь договоренности и частично возобновить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа», отметил в пятницу глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Прямо на территории Чехии смогут подать заявление на продление ВНЖ украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чешской Республике.

«Подача документов посредством визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральные украинские власти в связи с эпидемиологической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы», - объяснил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.

Ранее сообщалось, что Польша ослабляет ограничительные меры и открывает свои границы для въезда трем категориям, которые также освобождаются от обязательного карантина.

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