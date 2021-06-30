Цены в самом популярном курорте Украины приближаются к уровню Египта и Турции.

В жаркие дни трудно придумать лучший отдых, чем загорание на пляже под шум моря. В этом году из-за пандемии и кризиса зарубежные курорты стали недоступными для многих украинцев. Самым популярным украинским курортом в этом году считается Затока. Из-за высокого спроса стоимость проживания в черноморских гостиницах постоянно увеличивается.

Цены на отели в Затоке

Минимальная цена на проживание в гостиницах в центре Затоки на первой-второй линии за сутки составляет около 1800 гривень в сутки без питания. Самые дорогие номера предлагают платить за отдых от 3300 в сутки. На территории отелей Затоки нет бюджетных столовых, есть лишь кафе и рестораны.

Неделя отпуска в местной гостинице обойдется примерно в 23 тысячи гривень. За такую же сумму можно отдыхать в Турции с трехразовым питанием. Проживание в мини-отелях с бассейном стоит 1000-1200 гривень в сутки за двухместный номер без питания.

Сколько стоят комнаты на базах отдыха

Отдохнуть на базе отдыха среднего уровня можно, заплатив от 800 гривень за двоих в сутки. С приближением к морю цены значительно растут. На базах отдыха обычно есть столовая. Стоимость питания на человека составляет около 250 гривень в день.

Самые дешевые деревянные дома без удобств с уличным туалетом обойдутся в 350-400 гривень в сутки на двух человек, и в 450 гривень на троих. Кирпичные дома без кондиционера можно снять за 600 гривень в сутки, но до моря придется добираться.

Цены на частный сектор в Затоке

Вблизи моря двухместный номер с кухней и удобствами и кухней стоит в среднем 1000 гривень в сутки. Отдохнуть в частном секторе на второй линии можно за 700 гривень в сутки, на третьей – за 550-600. Далеко от моря можно найти экономвариант за 300 гривень в сутки без удобств.

Несколько семей могут арендовать двухэтажный дом за 3000 гривень в сутки.

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Автор: Екатерина Пулатова