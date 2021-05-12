В министерстве иностранных дел говорят, что работают над возвращением граждан домой.

В Непале у четырех украинских граждан обнаружен COVID-19, всего 107 украинцев не могут покинуть страну из-за приостановки авиасообщения в связи с карантинными ограничениями.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В связи с приостановкой непальским правительством международного авиасообщения до 31 мая 2021 года на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. В основном альпинисты и туристы", - рассказал он.

В частности, 45 человек, которые разместились в гостиницах Катманду, по словам спикера, обеспечены всем необходимым. Остальные украинские граждане находятся в горной местности.

"У четырех украинцев обнаружен COVID-19, им оказывается необходимая помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - отметил Николенко.

Спикер утверждает, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками либо напрямую, либо через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

Кроме общей группы в социальной сети для обработки обращений граждан, которые застряли в Непале, и их родственников функционирует круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

"Для предоставления оперативной консульской помощи украинцам в Катманду также работает почетный консул Украины. Дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В то же время стоит понимать, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения. Сейчас прорабатывается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств", - сказал Николенко.

Читайте такжеСтепанов: отечественные ковид-сертификаты позволят украинцам путешествовать без ограниченийПри этом, по имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания Turkish Airlines. В МИД держат это дело на контроле.

"Вокруг ситуации с нашими гражданами в Непале распространяется много ложной информации. Хочу всех успокоить - своих на произвол судьбы не оставим", - заверил спикер МИД.

Николенко добавил, что украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой предоставить разрешение на транзит граждан Украины по территории Индии.

Что предшествовало

Вчера, 11 мая, сообщалось о 80 украинцах, которые из Непала не могли вернуться в Украину, поскольку регулярное международное авиасообщение с этой страной приостановили до 14 мая из-за коронавируса.

В начале мая появилась информация, что в лагере альпинистов на Эвересте в Непале растет количество больных с симптомами COVID-19 и подтвержденных случаев заболевания.

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Автор: Виталий Саенко