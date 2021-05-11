Из Непала не могут вылететь и вернуться домой 80 украинских туристов.
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, регулярное авиасообщение с Непалом приостановлено до 14 мая.
"Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на осуществление полетов в Непал из-за высокогорной местности. Посольству и почетному консульству в Непале поручено отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран", - сообщил пресс-секретарь.
"По информации посольства Украины в Индии, пока известно о 80 украинских туристах в Непале. Большинство из них сейчас остаются в горах. Со всеми гражданами установлена связь непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры. Создана отдельная группа в социальных сетях для оперативной коммуникации", - заявил Николенко.
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В то же время, по данным МИД, пока обращений граждан о наличии проблем с жильем или питанием в украинское дипломатическое учреждение не поступало.
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