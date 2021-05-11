Регулярное авиасообщение с Непалом приостановлено до 14 мая.

Из Непала не могут вылететь и вернуться домой 80 украинских туристов.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, регулярное авиасообщение с Непалом приостановлено до 14 мая.

"Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на осуществление полетов в Непал из-за высокогорной местности. Посольству и почетному консульству в Непале поручено отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран", - сообщил пресс-секретарь.

"По информации посольства Украины в Индии, пока известно о 80 украинских туристах в Непале. Большинство из них сейчас остаются в горах. Со всеми гражданами установлена ​​связь непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры. Создана отдельная группа в социальных сетях для оперативной коммуникации", - заявил Николенко.

Читайте такжеВ лагере альпинистов на Эвересте произошла вспышка COVID-19 - СМИ

В то же время, по данным МИД, пока обращений граждан о наличии проблем с жильем или питанием в украинское дипломатическое учреждение не поступало.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Виталий Саенко