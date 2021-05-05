В то же время правительство Непала отрицает информацию о случаях заболевания.

В лагере альпинистов на Эвересте в Непале растет количество больных с симптомами COVID-19 и подтвержденных случаев заболевания.

Работники базового лагеря сообщают о 17 подтвержденных случаях коронавирусной болезни у жителей лагеря, которых доставили в больницы в Катманду, пишет ВВС Украина.

Читайте такжеФранция предоставила гражданство 2 тысячам иностранцев за борьбу с COVID-19Гималайская спасательная ассоциация, управляющая государственной клиникой в базовом лагере, рассказала журналистам о положительных тестах на COVID-19 у 17 альпинистов, которые вылетели в Катманду после появления симптомов.

В то же время правительство Непала сейчас отрицает информацию о случаях заболевания. По мнению некоторых специалистов, власти намеренно преуменьшает масштабы эпидемии, опасаясь, что Эверест снова закроют. Как отмечается в сообщении, иностранные туристы являются основным источником дохода непальского правительства.

На сайте Департамента туризма сообщается, что по состоянию на 26 апреля правительство выдало 394 разрешения на восхождение. Это означает, что на Эвересте может быть более полутора тысяч человек, большинство из которых - вспомогательный персонал.

При этом альпинистов беспокоит схожесть симптомов COVID-19 и горной болезни.

"Здесь повсюду слышно, как люди кашляют. Но это не обычный кашель, который возникает из-за нехватки кислорода на высоте. Люди больны, и у них есть другие симптомы, такие как лихорадка и боль в теле", - рассказал руководитель одной из групп Лукас Фуртенбек.

Кроме того, руководители базового лагеря переживают из-за альпинистов, которые возвращаются из Катманду после лечения от COVID-19 или после курса акклиматизации к высоте, так как они могут принести вирус с собой, потому что ситуация в Катманду становится все серьезнее.

Читайте такжеЭверест впервые с начала пандемии открыли для туристов: кто среди первых счастливчиков (видео)Альпинисты и руководители базового лагеря также жалуются, что в клинике лагеря нет возможностей для тестирования на коронавирус. Некоторые экспедиции привезли наборы для тестирования, что помогло им вовремя изолировать и эвакуировать людей.

Перед подъемом к базовому лагерю все посетители должны пройти карантин в Непале. Однако в сообществе альпинистов выражают обеспокоенность тем, что вспышка коронавируса на Эвересте может иметь разрушительные последствия.

Отмечается, что за последние недели количество заболевших COVID-19 резко возросло. Страна имеет самый высокий уровень заражения среди всех соседей Индии, где вторая волна пандемии вызвала коллапс медицинской системы.

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Автор: Татьяна Поляковская