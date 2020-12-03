Рейсы по маршруту Киев-Женева будут выполняться трижды в неделю.

Авиакомпания МАУ с 19 декабря возобновит полеты из Украины в Швейцарию.

Об этом авиаперевозчик сообщил на своем сайте.

Читайте такжеМАУ объявила большую распродажу: билеты по Украине от 397 гривень

Рейсы по маршруту Киев-Женева будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, пятницам и субботам.

Стоимость билетов, как заявляют в компании, от 4200 грн в одну сторону. Однако количество акционных билетов ограничено.

Согласно информации на сайте МАУ, из Киева самолет будет вылетать и прилетать Женеву в 10:45 и 12:50 соответственно. Из Женевы в Киев вылетать/прилетать - в 13:50/17:40.

Праздничные цены

25 ноября 2020 года авиакомпания МАУ начала праздничную распродажу билетов на рейсы по Украине и миру в честь своего 28-го Дня рождения и наступающей Черной пятницы.

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Автор: УНИАН