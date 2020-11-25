Из доступных для украинских туристов на данный момент заграничных туристических направлений можно подыскать билеты из Киева в Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и Каир (Египет).

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала праздничную распродажу билетов на рейсы по Украине и миру в честь своего 28-го Дня рождения и наступающей Черной пятницы.

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Как сообщается на сайте МАУ, акция действует при покупке билетов с 25 по 30 ноября 2020 года на путешествия с 11 января по 31 марта 2021 года.

Так, на данный момент самые дешевые акционные билеты можно приобрести по направлению Киев-Одесса по цене 397 гривень, а вот в другие украинские города из столицы полететь можно минимум за 1416 гривень.

При этом из доступных для украинских туристов на данный момент зарубежных туристических направлений можно подыскать билеты из Киева в Стамбул (Турция) по цене от 1671 гривни, Дубая (ОАЭ) - 3371 гривни и Каир (Египет) - 4079 гривень.

Стоит отметить, что указанные цены актуальны на момент начала акции для перелета в одну сторону при условии покупки билетов в обе стороны. Количество билетов по акционной цене ограничено.

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Автор: Марина Григоренко