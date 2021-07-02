Авиакомпания Austrian Airlines, входящая в состав Lufthansa Group, открыла прямые регулярные рейсы в Запорожье, сегодня, 2 июля 2021 года, авиакомпания совершила первый ночной рейс из Вены.
Об этом сообщается на странице Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения («Украэрорух») в соцсети Facebook.
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Отмечается, что рейс будет выполняться трижды в неделю самолетами типа Embraer 195.
Также сообщается, что ночное расписание рейсов позволит делать стыковки со всеми рейсами Austrian Airlines и других авиакомпаний Lufthansa Group в международном аэропорту Вены.
Austrian Airlines и маршрут из Вены в Запорожье
В апреле Министерство инфраструктуры сообщало, что Austrian Airlines открывает новый маршрут из Вены в Запорожье с 17 мая, однако эти планы были смещены во времени.
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