Австрия и Нидерланды разрешают въезд привитым индийской вакциной Covishield и китайской Sinovac.

Австрия и Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Тwitter.

Въезд без карантина разрешат владельцам COVID-сертификата о полной вакцинации, если вторая доза, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда.

Условия въезда в Австрию

Украинцы смогут попасть в Австрию при условии наличия полной вакцинации, сделанной минимум за 14 дней до поездки и не позднее 270 дней.

Въезд без предварительной регистрации и карантина возможен с полными прививками вакцинами: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine; AstraZeneca Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

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Для невакцинированных лиц предусмотрен въезд с регистрацией и карантином: после въезда необходимо непременно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5-й день после въезда.

Условия въезда в Нидерланды

Нидерланды будут впускать туристов, получивших полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Нидерланды также принимают сертификаты, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки начали делать именно вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины CoviShield из-за высокого внутреннего спроса. По контракту Украина должна получить еще 1,5 млн доз вакцины CoviShield. Ожидается только разрешение правительства Индии.

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Автор: Олег Давыгора