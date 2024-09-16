Поклонники картины увидят еще один сезон об американке Эмили, которая покоряет Париж.

На стриминговой платформе Netflix объявили, что культовый сериал "Эмили в Париже" получит продолжение. Зрители смогут увидеть новый сезон картины, который уже станет пятым.

Радостное для поклонников известие сообщили на официальной Instagram-странице "Эмили в Париже". Создатели сериала опубликовали фотографии главной героини Эмили Купер, которую сыграла актриса Лили Коллинз. На снимках звезда держала в руках чашку с кофе, а на дне была нарисована цифра 5. В подписи к фото было указано: "Это официально: "Эмили в Париже" получит 5 сезон!".

Пока никаких подробностей сюжета и планов создателей сериала на новые эпизоды не раскрывают. Большинство фанов были уверены, что 4 сезон, вторая часть которого вышла 12 сентября этого года, будет финальным. Однако популярный сериал получил продолжение.

О чем сериал "Эмили в Париже"

Первый сезон картины на платформе Netflix вышел в 2020 году. Сериал режиссера Доррена Стара, известного также по сериалам "Секс в большом городе" и "Мелроуз Плейс", быстро стал популярным во всем мире.

В "Эмили в Париже" изображена жизнь молодой американки Эмили Купер, которая переезжает в Париж, чтобы работать в престижной французской маркетинговой компании Savoir. Ее задача - внести "американскую перспективу" в работу компании.

Однако сразу по прибытии она сталкивается с трудностями, связанными с языковым барьером, культурными различиями, а коллеги не слишком радушно принимают ее в коллективе. Она встречает двух мужчин: повара Габриэля и банкира Алфи, в которых влюбляется одновременно. Однако Эмили так и не удается построить отношения ни с одним из них.

Напомним, ранее мы писали, что в сериале "Эмили в Париже" снялась первая леди Франции Брижит Макрон. Стало известно, кого сыграла супруга президента.

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