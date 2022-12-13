Некоторые категории гостей не смогут забронировать жилье в новогодний период на одну ночь в 11 странах мира.

Один из крупнейших в мире сервисов для краткосрочного бронирования жилья Airbnb решил максимально усложнить съем домов "под вечерки" на Новый год 2023.

Как сообщается на сайте сервиса, в этом году в 11 странах мира будут действовать усиленные правила и технологии, направленные на то, чтобы помочь остановить несанкционированные вечеринки в новогоднюю ночь.

В частности, согласно новым ограничениям, в канун Нового года будет действовать запрет на бронирование на одну ночь целого списка домов для гостей без положительной истории аккаунта или без предварительных бронирований на платформе. Также будут введены более строгие ограничения для тех же категорий гостей, которые попытаются забронировать жилье на две и три ночи неподалеку от постоянного места жительства.

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Ограничения будут действовать в предновогодние выходные в следующих странах: США (включая Пуэрто-Рико), Канада, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Франция, Испания, Великобритания, Ирландия, Португалия и Нидерланды (последние три присоединились к программе с 2022 года).

Как отмечают представители Airbnb, такие меры уже ранее действовали в восьми странах в тестовом режиме и имели положительные результаты.

"По нашим оценкам, эти меры способствовали ежегодному глобальному падению числа инцидентов на вечеринках во время Нового года примерно на 56%, поскольку защита была впервые запущена в 2020 году. В прошлом году примерно 340 тысяч гостей во всем мире были заблокированы во время попыток бронировать на Airbnb в период Нового года, включая более 120 тысяч гостей в США, более 34,5 тысяч гостей в Великобритании и почти 13 тысяч гостей в Австралии", – рассказали в компании.

Запрет бронирования жилья под вечеринки через Airbnb

Ранее в этом году Airbnb внедрил новые инструменты, направленные на выявление арендаторов, снимающих квартиры или дома для проведения несанкционированных вечеринок.

В частности, отныне при оценке потенциальных арендаторов система будет учитывать такие факторы, как история положительных отзывов (или отсутствие положительных отзывов), продолжительность времени, в течение которого гость находился на Airbnb, продолжительность поездки, расстояние до арендуемого жилья, день недели и многое другое.

Таким образом сервис планирует сделать невозможным проведение в арендованном жилье несанкционированных вечеринок, организованных без ведома или согласия собственников помещений.

В целом бронирование жилья под вечеринки через Airbnb является давней проблемой для сервиса, ведь часто компании людей снимали жилье под такие цели, не получив согласия от его владельца. Последние в свою очередь получали жалобы от соседей и поврежденное имущество.

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