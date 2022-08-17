Сервис планирует сделать невозможным проведение в арендованном жилье несанкционированных вечеринок, организованных без ведома или согласия собственников помещений.

Один из крупнейших в мире сервисов для краткосрочного бронирования жилья Airbnb вводит новые инструменты, направленные на выявление арендаторов, которые снимают квартиры или дома для проведения несанкционированных вечеринок.

Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

В частности, отныне при оценке потенциальных арендаторов система будет учитывать такие факторы, как история положительных отзывов (или отсутствие положительных отзывов), продолжительность времени, в течение которого гость находился на Airbnb, продолжительность поездки, расстояние до арендуемого жилья, день недели и многое другое.

Таким образом сервис планирует сделать невозможным проведение в арендованном жилье несанкционированных вечеринок, организованных без ведома или согласия собственников помещений.

При этом технология настроена в первую очередь на аренду всего помещения, тогда как арендовать гостевую комнату или гостиничный номер через Airbnb будет так же легко, как и раньше.

Отмечается, что подобная система еще с октября 2021 года тестируется в отдельных районах Австралии, где она оказалась очень эффективной. Так что теперь программу расширяют на всю Австралию, а также США и Канаду.

В целом бронирование жилья через Airbnb является давней проблемой для сервиса, ведь часто компании людей снимали жилье под вечеринку, не получив согласия от его владельца. Последние в свою очередь получали жалобы от соседей и поврежденное имущество.

С этой практикой уже пытались бороться разными методами. Например, в Северной Америке с 2020 года действует система "до 25 лет", которая выдвигает более строгие требования для гостей в возрасте до 25 лет без положительных отзывов.

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года, Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру.