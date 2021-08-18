Специалисты ESET посоветовали, на что обратить внимание, чтобы не попасть на крючок злоумышленников.

Путешествия постепенно возвращаются в нашу жизнь, хоть и с карантинными ограничениями. Некоторые из нас отдают предпочтение бронированию отдыха через туристические агентства, другие занимаются планированием самостоятельно и бронируют жилье с помощью специальных сервисов аренды, например, Airbnb.

Преступники тоже знают о популярности самостоятельного бронирования и спешат воспользоваться этим. Поэтому даже на таких сервисах можно встретить мошенников. Из-за потенциальной опасности специалисты ESET подготовить несколько советов, которые помогут распознать действия злоумышленников на Airbnb и других сервисах аренды жилья, а также не попасть на их крючок.

Отказывайтесь от оплаты за пределами платформы

Вы наконец наткнулись на место, которое желаете забронировать. Квартира выглядит красиво и находится вблизи достопримечательностей или в стильном местном районе. Однако хозяин сразу пытается убедить вас общаться в дальнейшем и произвести оплату за пределами платформы. Такие предложения должны вызывать подозрения, поскольку все действия нужно совершать через официальный сайт или приложение.

Если платеж будет оплачен не через платформу, сервис аренды не сможет обязать вернуть средства или применить другие действия в отношении недобросовестного владельца. В некоторых случаях придется оплатить лично дополнительные сборы, например, курортный сбор, страховые депозиты или местный налог на проживание, но, чаще всего, вы оплачиваете полную стоимость проживания в рамках процесса бронирования на платформе аренды.

В частности, сервис Airbnb предупреждает о таких аферах и призывает пользователей немедленно сообщать о хозяевах, которые предлагают осуществлять платежи за пределами сайта или приложения.

Будьте бдительны при получении заманчивых предложений в письмах

Также мошенники пытаются обманывать наивных жертв для выманивания их учетных данных и иной личной информации. Для этого злоумышленники используют фишинговые письма якобы от имени известных сервисов аренды жилья, например, Airbnb. Отдельно электронное письмо может быть замаскировано под рекламу замечательного предложения. Однако, если вы нажмете на ссылку, она перенаправит вас на поддельную страницу входа для похищения ваших данных. По другому сценарию после нажатия на ссылку на устройство загрузится вредоносное программное обеспечение.

Поэтому, если вы получите подозрительное письмо со ссылкой или вложением, не нажимайте на них. Чтобы увидеть полный URL-адрес, наведите курсор на ссылку для просмотра, куда оно переадресовывает.

Тогда как самым лучшим вариантом будет сразу посетить официальный сайт Airbnb или другого сервиса, введя его адрес в строке своего браузера. Кроме этого, от вредоносного программного обеспечения и новых методов инфицирования защитит современное решение по кибербезопасности.

Остерегайтесь слишком заманчивых предложений на Airbnb

Просматривая предложенные варианты, вы можете наткнуться на жилье, которое с первого взгляда может вас поразить, например, роскошные резиденции в элитных местах по очень низким ценам. Если вариант выглядит слишком нереалистичным, вероятно, вы наткнулись на аферу, и вам определенно следует избегать бронирования этого жилья.

Однако, если вы все же решили рассмотреть выгодное предложение, следует провести дополнительную проверку. Сначала можно проанализировать средние цены на аренду в районе, где расположено жилье. Еще одним способом проверки является поиск по изображению в браузере. С помощью этой функции вы можете обнаружить, что изображения были похищены с другого сайта, а это означает, что предложение является мошенническим. Если ваши подозрения подтверждаются, немедленно сообщите об этом сервису аренды жилья.

Выбирайте не только благодаря отзывам

Поиски жилья с лучшей ценой, расположением и комфортными условиями требуют много времени и тщательных проверок, в частности просмотра отзывов, оставленных предыдущими арендаторами. Однако отличные отзывы не всегда могут свидетельствовать о реальности предложения. Например, варианты с большим количество хороших или очень похожих друг на друга отзывов должны вызывать подозрение.

Кроме этого, на платформе Airbnb наилучшим вариантом является поиск хозяев, прошедших процедуру проверки личности. Мошенники, вероятно, не будут использовать настоящие документы для этого. Также на Airbnb можно остановить свой выбор на хозяевах, которые достигли статуса "супергосподар", поскольку они имеют хороший рейтинг и низкий уровень отмен бронирования.

Поэтому в поисках выгодных условий бронирования для отличного отдыха следует не терять бдительность. Отдельно остерегайтесь слишком заманчивых предложений, проверяйте предыдущие отзывы и будьте осторожными при получении писем со ссылками на акционные объявления .

О компании:

ESET – эксперт в сфере защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, международный разработчик антивирусного программного обеспечения, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

ESET в Украине:

Более 15 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи имеют возможность бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения продуктам компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.

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Автор: Иван Бойко