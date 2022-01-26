В аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили авиарейсы в Украину.

Украинских граждан, которые не смогли вылететь из Стамбула из-за непогоды, разместили в гостиницах.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в микроблоге Twitter.

"Благодаря работе консулов украинцы, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой", - сообщил спикер.

Читайте также"Такой снегопад я увидел впервые": украинец рассказал о снежном шторме в Афинах (фоторепортаж)Как сообщал УНИАН, в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменены авиарейсы в Украине. Местные СМИ показали, как выглядит заснеженный аэропорт, где более 20 часов простаивают самолеты. На кадрах можно увидеть толстый снежный покров и даже снеговиков.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter, дипломаты взаимодействуют с администрацией и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить насущные потребности пассажиров и скорейшее восстановление рейсов.

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