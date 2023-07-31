Отдых миллионов туристов в Европе этим летом был сорван из-за экстремально высоких температур.

На фоне резкого роста летних температур в средиземноморской части Европы, путешественникам начали предлагать туристические страховки на случай экстремальных температур и волн жары.

В частности, с таким предложением выступил американский страховой стартап Sensible Weather, который ранее запустил полисы для туристов на случай экстремальных осадков, пишет The Independent.

"Скоро мы предложим защиту от экстремальных температур. Мы обнаружили, что у путешественников разные ожидания в отношении того, что такое "слишком жарко", в зависимости от того, куда и когда они куда-то направляются. По мере выпуска продукта мы будем изменять наше предложение, пока не найдем "золотую середину" для того или иного клиента, местоположения и времени года", – пояснил исполнительный директор Sensible Weather и бывший климатолог Ник Кавано.

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Ожидается, что предложение на случай экстремальной жары будет следовать тем же принципам, что и страховка Sensible Weather на случай сильных дождей. По ее условиям, когда метеорологические спутники обнаруживают ливень, застрахованные клиенты автоматически получают выплату: компенсация обычно выплачивается за каждый день, когда на период с 8:00 до 20:00 выпадает два или более часа дождя.

По словам Кавано, в случае с экстремальной жарой могут предусматриваться различные платежи в зависимости от суровости температуры.

"Мы часто создаем многоуровневые покрытия для дождя, которые могут и должны применяться и к температурам. Например, +35 градусов или более могут возместить 50%, а +40 градусов или более могут возместить 100%. Цель состоит в том, чтобы создать покрытие, которое максимизирует ценность для потребителя, сохраняя при этом доступную цену и позволяя нам покрывать наши финансовые риски", – отметил он.

В то же время эксперт The Independent по путешествиям Саймон Колдер заявил, что хотя такие страховки имеют право на существование, у него есть другое решение проблемы.

"Я могу предложить более дешевый и эффективный способ обезопасить летний отпуск от сильной жары. Езжайте в Ирландию, Шотландию или в страны Балтии – и 40-градусная жара вряд ли станет проблемой", – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, этим летом миллионы отдыхающих в Европе столкнулись с тем, что их поездки были сорваны из-за того, что две сильные волны тепла – Харон и Цербер – вызвали повышение температуры до 47 градусов по Цельсию и серию лесных пожаров в разных странах, включая такие традиционные летние направления, как Италия, Испания, Греция, Португалия и Турция.

При этом, по мнению экспертов, экстремальная жара в Европе заставит туристов отказаться от привычного отдыха. Уже сейчас путешественники начинают выбирать более прохладные страны и отказываться от отдыха летом.

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