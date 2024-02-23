Вопреки опасениям туристов, многие страны Латинской Америки вполне безопасны.

В последние годы страны Латинской Америки становятся все более популярными среди туристов. Однако многих по-прежнему останавливает от путешествия туда высокий уровень преступности, с которым ассоциируется регион – от уличного насилия и наркоторговли до коррупции.

Однако вопреки опасениям туристов, многие страны региона вполне безопасны. Издание Travel Off Path назвало семь самых безопасных стран Латинской Америки по состоянию на 2024 год.

1. Аргентина. Помимо того, что Аргентина является родиной танго и раем для гурманов, она также является одной из самых безопасных латиноамериканских стран, получившей классификацию уровня 1 от Государственного департамента США. Это означает, что посещение страны совершенно безопасно, и туристы могут соблюдать "обычные" меры предосторожности во время пребывания в стране, например, следить за личными вещами и за мелкими преступниками, особенно в людных местах крупных городских центров.

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Фактически, Аргентина делит статус уровня 1 с несколькими европейскими странами, традиционно считающимися направлениями с низким уровнем риска, включая Исландию, Финляндию и Ирландию. Разумеется, полностю терять бдительность не стоит – карманные кражи в Аргентине все еще распространены, но насильственные преступления тут случаются нечасто.

2. Уругвай. Одна из ближайших соседок Аргентины, процветающая страна с быстро развивающейся экономикой, также имеет один из самых низких уровней преступности в Латинской Америке. Фактически, по данным цифровой платформы Wisevoter, Уругвай занимает девятое место в мире по уровню преступности, и эти данные подтверждают большинство иностранных правительств, включая Соединенные Штаты, которые не отговаривают своих граждан от поездок в Уругвай.

Вдобавок ко всему, в Уругвае есть великолепные колониальные города, в том числе живописная, вымощенная булыжником Колония-дель-Сакраменто, расположенная в нескольких минутах езды на пароме от Аргентины, модный южноамериканский двойник Майами Пунта-дель-Эсте и оживленная столица Монтевидео.

3. Чили. Страна, растянувшаяся вдоль Тихоокеанского побережья, получила статус развитой согласно классификации Всемирного банка, и ситуация здесь намного безопаснее, чем в среднем. Нападения и вооруженные грабежи – редкие случаи в Чили, и даже в таких крупных городах, как усеянная небоскребами столица Сантьяго и казино-гавань Винья-дель-Мар, уровень насильственных преступлений довольно низкий.

При этом Чили точно есть что предложить туристам: понаблюдать за звездами в пустыне Атакама, путешествие по великолепным заснеженным вершинам Анд, ледяные пустоши чилийской Антарктиды и многое другое.

4. Перу. В 2023 году страну всколыхнула волна политических потрясений и последующих протестов, которые привели к прекращению полетов и даже к недельному закрытию знаменитой цитадели инков 15-го века Мачу-Пикчу. К счастью, сейчас эти проблемы утихли, и страна восстановила свой статус уровня 2 после временного понижения до уровня 3. Другими словами, Вашингтон больше не призывает граждан "пересмотреть вопрос о поездках".

Тем не менее, обычные рекомендации по безопасности остаются в силе, такие как поддержание высокого уровня осведомленности о ситуации в больших городах и избегание районов, где доминируют банды, в частности, вблизи границы Перу с Колумбией.

5. Коста-Рика. Это, возможно, и крошечная страна, но она, безусловно, не имеет недостатка в красивых природных достопримечательностях, будучи усеянной вулканами территорией, граничащей с Карибским морем и Тихим океаном. К счастью для любителей природы, криминальные происшествия здесь случаются в пределах допустимого уровня.

Как и Перу, Коста-Рика также фигурирует в рекомендациях для туристов уровня 2. Исследуя джунгли Коста-Рики и ее многочисленные охраняемые заповедники, или останавливаясь в пляжном городке с видом на ярко-голубой Тихий океан, туристы знают, что они не подвергаются особо высокому риску стать мишенью коррумпированной полиции или жертвой бандитов.

6. Доминиканская Республика. Эта страна, расположенная за пределами материковой части Америки, представляет из себя райский остров, куда американцы, как известно, сбегают, как только зимой начинает падать температура.

По мнению Вашингтона, туристом ничего не будет угрожать в этой стране, если они будут предпринимать некоторые необходимые меры предосторожности, например, избегать демонстрации ненужных признаков богатства на публике и придерживаться четко обозначенных туристических маршрутов.

7. Мексика. Это туристическое место номер один в Латинской Америке благодаря шумному курортному городу Канкуну на берегу Карибского моря, древним руинам майя и ацтеков, а также сказочным колониальными городам, которые считаются одними из самых красивых в Америке.

На данный момент только 13 из 32 мексиканских штатов получили предупреждение либо "Пересмотреть вопрос о путешествии", либо "Не путешествовать". Однако почти все самые популярные туристические направления в Мексике находятся на уровне 2, где применяются общие рекомендации по безопасности, включая вышеупомянутые Канкун, Лос-Кабос и Мехико, в то время как две менее известные жемчужины, штаты Юкатан и Кампече, вообще находятся на уровне 1.

Как сообщал УНИАН, ранее группа экспертов Berkshire Hathaway Travel Protection составила рейтинг самых безопасных стран мира для посещения в 2024 году. Возглавила список Канада, потеснив многократных лидеров Исландию и Норвегию.

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