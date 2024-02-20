В тройку самых популярных весенних туристических направлений попали Канкун, Токио и Лондон.

Традиционно главным сезоном отпусков считается лето, однако совсем необязательно его дожидаться, чтобы устроить себе небольшое приключение. Тем более, довольно часто путешествие вне туристического сезона имеет ряд преимуществ – от более низких цен и отсутствия толп до более комфортных температур.

Платформа по туристическому бронированию Expedia представила свежий отчет Spring Break Travel Outlook, в котором среди прочего назвала семь самых популярных на данный момент туристических направлений для весеннего отдыха весной 2024 года.

Самые популярные направления мира для весеннего отпуска

1. Канкун, Мексика. Это одно из самых популярных пляжных направлений мира со средними дневными температурами 25-28 градусов тепла с марта по май. При этом Мексика является одной из самых дружелюбных к иностранцам стран мира, там вполне доступные цены и есть немало достойных внимания достопримечательностей.

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2. Токио, Япония. В марте-апреле в Японии, которую ранее признали самой красивой страной мира, в самом разгаре сезон цветения сакуры. Традиционно полюбоваться цветением вишни в столицу съезжаются туристы со всего мира.

3. Лондон, Великобритания. Британская столица ежегодно попадает в список самых популярных туристических направлений мира, а весной 2024 года туристов туда дополнительно привлечь могут несколько мероприятий, как, например, фестиваль света, запланированный на май.

4. Париж, Франция. Еще одно "вечное" топ направление мира, куда туристы продолжаются съезжаться несмотря на огромные толпы и высокие цены. Если вы хотите посетить французскую столицу именно в этом году, то лучше выбрать весну, поскольку летом к традиционному туристическому ажиотажу добавится и поток спортивных туристов, которые приедут на летнюю Олимпиаду в Париж. Уже известно, что в связи с этим мероприятием летом в городе поднимутся цены на проживание и проезд в общественном транспорте для туристов.

5. Пунта-Кана, Доминиканская Республика. Эта тропическая страна с потрясающими пляжами и весьма приятными ценами весной подкупает туристов и комфортными погодными условиями – с мая по март температура воздуха здесь составляет 25-26 градусов тепла при самом низком в годуколичестве осадков и самом большом количестве солнечных часов.

6. Рим, Италия. Прошлым летом экскурсии по "вечному городу" превратились в настоящий ад из-за рекордной жары, накрывшей Европу. Поскольку в этом году климатологи прогнозируют примерно такие же летние температуры, лучше попробовать попасть в Рим весной. К тому же, есть шанс, что и людей тогда будет чуть меньше – в топ-сезон там буквально не протолкнуться.

7. Барселона, Испания. Столица Каталонии также являетсяодним из самых переполненных туристами городов Европы, которые лучше посещать в межсезонье. Весенняя температура в Барселоне колеблется в пределах 14-19 градусов тепла – еще недостаточно для купания в море, но очень комфортно для приятных прогулок.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path составило топ-5 самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года, основываясь на сумме ежедневных расходов в каждом из них.

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