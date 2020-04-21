Украинец с группой туристов жили в пещере в Индии после введения карантина (фото)

Туристы прожили в пещере 25 дней, прежде чем местные жители заметили их и сообщили в полицию.

Гражданин Украины, а также граждане США, Турции, Франции и Непала жили в пещере в Индии после введения карантина.

Об этом пишет Daily Mail.

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Четверо мужчин и две женщины переехали в пещеры в Ришикеше на севере Индии после того, как они застряли в стране, а денег в достаточном количестве, чтобы вылететь, не было. Все воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки были приостановлены с 24 марта.

Все шестеро путешественников показали отрицательный результат теста на коронавирус и были переведены в частный карантинный центр.

Туристы приехали в Индию в прошлом году по отдельности. Сначала жили в небольших гостиницах и частных домах в наиболее популярном туристическом городке возле Гималаев.

Туристы прожили в пещере 25 дней, прежде чем местные жители заметили их и сообщили в полицию.

Турист из Непала знал хинди и помогал другим выходить и покупать еду на сэкономленные средства. Проживание путешественников в настоящее время оплачивает правительство.

Как сообщал УНИАН, в этом году, впервые за 50 лет, из-за пандемии коронавируса не состоится популярный фестиваль Comic-Con.

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