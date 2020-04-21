Фестиваль Comic-Con отменен впервые за 50-летнюю историю существования

Участники смогут запросить возврат денег или воспользоваться этими билетами в следующем году.

В этом году, впервые за 50 лет, из-за пандемии коронавируса не состоится популярный фестиваль Comic-Con.

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Об этом сообщают организаторы мероприятия. Фестиваль был назначен на 23-26 июля и традиционно должен был пройти в Сан-Диего. Переноса мероприятий не будет, следующий Comic-Co состоится в июле 2021 года, передает 112.ua.

Участники смогут запросить возврат денег или воспользоваться этими билетами в следующем году.

Сосредоточенный на комиксах, научно-фантастических и фэнтези-проектах Comic-Con существует с 1970 года. В нем принимают участие студии Marvel, DC, Warner Bros. и другие.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля стало известно о том что в США отменили ежегодный фестиваль искусств Burning Man из-за коронавируса. В рамках этого фестиваля в пустыне устанавливают различные арт-объекты.

Кроме этого, массовые мероприятия, запланированные на лето, отменяют и в Европе. В частности, в Бельгии отменили Rock Werchter 2020 и Tomorrowland 2020. А в Германии массовые мероприятия не будут проводить до 31 августа 2020 года. В связи с этим многие летние музыкальные фестивали в Германии, которые проходят чуть ли не каждую неделю, начали объявлять об отмене или переносе на 2021 год. Сегодня стало известно о том, что знаменитый фестивальОктоберфест-2020, который ежегодно собирает около 6 млн посетителей, также отменен.

Так проходил всемирно известный фестиваль Comic-Co в прошлом году: