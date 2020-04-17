Розовая сакура и современный Токио: почему Япония - самая необычная страна мира (фото)

В новом выпуске тревел-шоу Антон Птушкин увидит знаменитый вулкан Фудзи, попадет в древние храмы и прогуляется под цветущими сакурами.

В большом новом выпуске своей программы Антон Птушкин покажет суперсовременный и технологичный город Токио, найдет дух старой Японии в Киото и удивится уличной моде местных хипстеров. А также попытается узнать, что самого необычного Япония приготовила для путешественников.

5 фактов о Японии

Ханами - праздник цветения сакуры

Антон Птушкин попадет в Японию в один из самых красочных периодов в году, когда начинает цвести сакура. Это яркое событие длится всего 7-10 дней и является главным не календарным праздником.Японцы даже придумали ему особое название - ханами.Цветение сакуры для Японии - это то же самое, что для нас майские праздники, когда все люди собираются в парках, выходят на пикники и встречаются со своими друзьями. Для усердных японцев это повод сделать короткую остановку в сумасшедшем рабочем графике, подумать о вечном, полюбоваться набережными, парками и садами.

Читайте такжеХоббиты, нетронутая природа и экстрим: топ-5 фактов о стране-мечте Новой Зеландии (фото)

Японцы - отпетые трудоголики и жуткие модники

Японцы часто удивляют жителей других стран своим менталитетом, характером и привычками. Один из самых удивительных фактов о жителях Японии - они большие трудоголики. Перерабатывают по 80, а иногда даже по 100 часов в месяц сверхурочно. Здесь даже появилось новое слово – «кароши», что означает смерть от переутомления на работе. В связи с этим в некоторых японских компаниях ввели должность человека, который каждый вечер насильно отправляет сотрудников из офисов по домам.

Гуляя по улицам столицы Токио, Антон Птушкин не сможет не обратить внимание также на то, как одеваются японцы. Они - известные модники, которые носят очень яркие вещи.Здесь легко можно встретить людей, которые похожи на персонажей из анимэ, или выходят на улицы в костюмах Пикачу и даже Супермарио.

Идеальная чистота

Столица Японии Токио поражает своей чистотой. Кроме того, что коммунальные службы буквально моют улицы щетками, большой процент ответственности за чистоту лежит на самих гражданах. Несмотря на то, что в городе очень мало урн, среди японцев принято не выбрасывать мусор, а забирать его с собой. Еще курение на улице разрешено только в специально отведенных местах, и что самое интересное, все соблюдают это правило.

В Японии практически нет названий улиц

Туристам в Японии нужно учитывать еще один необычный фактор - здесь практически нет названий улиц. И даже номера домов проставлены в очень хаотичном порядке. Поэтому полагаться стоит только на онлайн-карты, а передвигаться лучше не на автомобиле, а на метро.

Музыкальная дорога

Япония - очень технологичная страна. Одно из самых необычных изобретений - музыкальная дорога. Но это не просто развлечение, а ограничитель скорости. Двигаясь по этой дороге, шины автомобиля издают звуки. Но мелодию можно слышать только на скорости 40-45 километров в час. И чем быстрее ты едешь, тем хуже слышно - это заставляет водителей сбавить скорость и соблюдать правила.

Какие правила действуют в токийском метрополитене, как выглядит знаменитый вулкан Фудзи без облаков, и где можно ощутить настоящую атмосферу традиционной Японии-смотрите в новом выпуске тревел-шоу 19 апреля в 10:45 на канале «1+1».

Как сообщал УНИАН, ранее известный путешественник рассказал об одной из крупнейших и красивейших стран – Канаде.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.