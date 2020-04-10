Полетать на гидросамолете и встретить дикого гризли: топ-5 самых необычных занятий в Канаде

Антон Птушкин в Канаде покажет миграции косаток через Тихий океан и отправится на поиски канадского гризли.

В новой серии программы «Большие выпуски с Антоном Птушкиным», которая выйдет уже в это воскресенье в 10.45 на канале «1+1», известный путешественник расскажет зрителям об одной из крупнейших и красивейших стран – Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

Антон Птушкин путешествует сам - без режиссеров, сценаристов, операторов и продюсеров. Он снимает на своем пути все, что попадает в объектив его камеры - как популярные туристические локации, так и малоизвестные места, общается с сотнями интересных людей и показывает, как живут украинцы в разных странах. А потом делится своими впечатлениями от путешествия.

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В большом новом выпуске из Канады Антон Птушкин пролетит огромную страну с Запада на Восток, посетив по пути одни из самых известных канадских городов - Торонто и Ванкувер. Побывает на Ниагарском водопаде и в красивейших Национальных парках, чтобы показать, как в одном месте можно насладиться видами гор, рек, водопадов и кристально чистых голубых озер.

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Посмотреть на миграцию касаток

Одно из самых увлекательных и необычных занятий в Канаде - наблюдать за косатками. Недалеко от побережья Ванкувера проходит миграционный путь этих гигантских млекопитающих, которые переплывают через просторы Тихого океана. Антон Птушкин поедет в одну из бухт Ванкувера и сделает впечатляющие кадры, как мимо лодки проплывает группа невероятных размеров касаток, выныривая и выплескивая фонтаны воды в бескрайний океан.

Полетать на гидросамолете над Ванкувером

В Ванкувере для смелых путешественников найдется еще одно интересное приключение - полет на гидросамолете. В городе работает одна из крупнейших в мире авиакомпаний, которая специализируется на гидропланах. Она имеет в своем распоряжении флот из 40 гидросамолетов и ежегодно перевозит полмиллиона пассажиров. При том на гидросамолете из Ванкувера можно улететь даже в Америку, а можно просто отправиться в обзорный рейс, посмотрев с высоты на захватывающие пейзажи большого мегаполиса и необъятных водных просторов залива.

Отправиться в 7-дневный «круиз» на элитном поезде

В Канаде Антон Птушкин расскажет зрителям про один очень необычный элитный поезд, который называется Рокки Маунаниер. Поездка на нем больше похожа на туристический круиз. Пассажиры покупают довольно дорогие билеты на поезд и неделю путешествуют из Калгари в Ванкувер, проезжая через самые красивые природные уголки страны. Сервис в такой поездке на высшем уровне - людей с поезда встречают красные дорожки и автобусы, которые на каждую ночь доставляют их в отель.

Подняться на ледник Атабаска

Часть огромной территории Канады покрыта ледниками, на один из которых и попытается подняться Антон Птушкин. В районе города Джаспера находится ледник Атабаска, побывать на котором предлагают и туристам. А заехать на сам ледник можно на большой машине - айсэксплорере. На вершине Антон покажет удивительный ландшафт, сформированный ледником миллионы лет, а также попытается пройтись мостом, возвышающимся на высоте 280 метров над ущельем.

Встретить дикого гризли

Много кто слышал о том, что Канада - это страна медведей. И это абсолютная правда, ведь здесь легко можно встретить дикое животное в его естественной среде обитания. Например, во многих парках и лесах в местах для пикников на столах даже прикручены памятки «Как вести себя в случае встречи с медведем». Антон Птушкин попробует проверить, действительно ли легко встретить медведя в Канаде, и отправится на поиски знаменитого канадского гризли.

Как сообщал УНИАН, Антон Птушкин рассказал, почему Новая Зеландия - это страна-мечта для каждого путешественника.

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