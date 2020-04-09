Благодаря карантину новый перрон в одесском аэропорту уже готов на более чем 80%

Отсутствие регулярных рейсов из-за закрытия аэропорта позволяет быстрее производить реконструкцию.

Новый перрон в аэропорту Одесса, который позволит установить телетрапы и парковать самолеты перед новым терминалом, готов на 83%.

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Об этом сообщил субподрядчик строительства «Автомагистраль-Юг», передает avianews.com.

По состоянию на конец марта 2020 года компания забетонировала площадь 38,5 тыс. квадратных метров из 46 тыс. квадратных метров, предусмотренных проектом.

Для этого на участок уложили более 15 тыс. кубометров тяжелого бетона, который производится на двух бетонных заводах в аэропорту.

Также «Автомагистраль-Юг» строит рулежные дорожки РД-С3 и РД-А1. Они соединят новый перрон с полосой. Отсутствие регулярных рейсов из-за закрытия аэропорта позволит быстрее развернуть масштабные работы на финальном этапе реконструкции аэродромного комплекса, отметили в «Автомагистраль-Юг».

Обновленный аэродром в аэропорту Одесса будет включать новую взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и новый перрон. Старая полоса проходит параллельно новой и начнет выполнять роль магистральной рулежной дорожки.

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