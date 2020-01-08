​В Дубае открылся первый музей селфи

В музее – 15 отдельных помещений с разным фоном, где можно сделать креативные фотографии на смартфон для размещения в соцсетях.

Первый в своем роде музей под названием “Королевство селфи” открылся в спальном районе Дубая – Dubai Motor City.

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В музее – 15 отдельных помещений с разным фоном, где можно сделать креативные фотографии на смартфон для размещения в социальных сетях.

Задача музея – поощрить креатив, искусство, дизайн и способствовать продвижению цифрового контента, передают russianemirates.com. В каждой импровизированной комнате-фотостудии уже создано правильное освещение, гарантирующее высокое качество фотографий.

Отмечается, что интерьеры будут обновляться каждые несколько месяцев, также музей будет принимать выставки художников, дизайнеров и инноваторов, которые скрасят досуг посетителей. В музее откроется коворкинг и площадка для проведения мероприятий и вечеринок.

Вход – 55 дирхамов ($15) со взрослого и 45 – с ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Семья из четырех человек заплатит за вход 160 дирхамов. Музей открыт с воскресенья по субботу, с 11.00 до 20.00.