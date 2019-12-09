Назван лучший парк развлечений в 2019 году

На премию были номинированы парки развлечений в Токио, Орландо, Виндзоре, Дубае и на острове Сентоса в Сингапуре.

В рамках премии World Travel Awards назван лучший парк развлечений 2019 - Ferrari World.

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Как сообщается на сайте премии, парк развлечений Ferrari World построен на искусственном острове Яс в Абу-Даби. Он занимает площадь шести футбольных полей и включает около 20 аттракционов, фирменный магазин, музей и кафе. Самое экстремальное развлечение здесь - американская горка Formula Rossa. Ее кабинки в форме гоночных болидов разгоняются до 240 км/ч за 5 секунд.

Тематический парк был построен 10 лет назад с целью воплотить в аттракционах дух легендарного итальянского автобренда.

Кроме этого, лучшим тематическим парком с возможностями для ночевки назвали парижский Disneyland.