Ryanair временно отменяет плату за смену даты рейса из-за коронавируса

Эта политика применяется ко всем существующим и новым бронированиям.

Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair с 13 марта 2020 года временно отменяет плату за изменение рейса для клиентов, желающих изменить свои планы поездок в связи с текущей вспышкой коронавируса.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, пока что данная политика будет действовать до 31 марта 2020 года. Эта политика применяется ко всем существующим и новым бронированиям.

При этом в авиакомпании отмечают, что клиентам все же придется оплачивать разницу в тарифе при смене рейса.

В то же время те пассажиры, чьи рейсы были отменены, имеют право на возврат средств или бесплатный переход на альтернативный рейс Ryanair.

Отметим, что многие авиакомпании мира уже отменили плату за перебронирование рейсов на другие даты из-за вспышки коронавируса.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, МИД Украины настойчиво рекомендует украинцам не выезжать за границу из-за коронавируса.

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