МИД настойчиво рекомендует украинцам не выезжать за границу из-за коронавируса
МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины в связи с официальным объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире.
Об этом говорится в рекомендациях гражданам Украины, которые ведомство опубликовало сегодня на своем сайте.
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«Это касается, прежде всего, КНР, Республики Корея, Японии, а также традиционных, популярных среди украинцев туристических направлений, в частности Итальянской Республики, Королевства Испания, Французской Республики, Греческой Республики, ФРГ, Арабской Республики, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Турецкой Республики, Королевства Таиланд, Государства Израиль и так далее», - говорится в сообщении.
В ведомстве просят учесть, что по состоянию на сегодня ряд стран на национальном уровне ввел комплекс жестких карантинных мероприятий, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые будут продолжаться до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.
«Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на вебресурсе «ДРУГ», следить за рекомендациями путешествующих на сайте МИД Украины и вебресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины"», - подчеркивают в МИД.
В случае чего в МИД рекомендуют украинцам безотлагательно обращаться к ближайшие дипломатические учреждения Украины (справочная информация на сайте МИД Украины) или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua
Как сообщал УНИАН, на данное время ни один пункт пропуска на украинской границе из-за коронавируса не закрыт.