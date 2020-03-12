МИД настойчиво рекомендует украинцам не выезжать за границу из-за коронавируса

В ведомстве просят украинцев учесть, что по состоянию на сегодня ряд стран на национальном уровне ввел комплекс жестких карантинных мероприятий.

МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины в связи с официальным объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

Об этом говорится в рекомендациях гражданам Украины, которые ведомство опубликовало сегодня на своем сайте.

Читайте такжеУкраина рассмотрит ограничение полетов в Германию и Францию

«Это касается, прежде всего, КНР, Республики Корея, Японии, а также традиционных, популярных среди украинцев туристических направлений, в частности Итальянской Республики, Королевства Испания, Французской Республики, Греческой Республики, ФРГ, Арабской Республики, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Турецкой Республики, Королевства Таиланд, Государства Израиль и так далее», - говорится в сообщении.

В ведомстве просят учесть, что по состоянию на сегодня ряд стран на национальном уровне ввел комплекс жестких карантинных мероприятий, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые будут продолжаться до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на вебресурсе «ДРУГ», следить за рекомендациями путешествующих на сайте МИД Украины и вебресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины"», - подчеркивают в МИД.

В случае чего в МИД рекомендуют украинцам безотлагательно обращаться к ближайшие дипломатические учреждения Украины (справочная информация на сайте МИД Украины) или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua

Как сообщал УНИАН, на данное время ни один пункт пропуска на украинской границе из-за коронавируса не закрыт.