​Emirates расширяет возможности бесплатного обмена билетов

Авиакомпания Emirates разрешает пассажирам бесплатно поменять билеты на рейсы.

Авиакомпания Emirates Airline, национальный перевозчик ОАЭ, разрешает всем пассажирам единожды поменять купленные билеты на любые рейсы без взимания штрафов и доплат.

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Если раньше правило распространялось только на новые бронирования, то теперь может применяться ко всем билетам, забронированным до 31 марта 2020 года, передает russianemirates.com.

Путешественники могут поменять билет на любую дату, в пределах 11 месяцев от изначальной даты вылета. Раньше для обмена были открыты только рейсы, отправляющиеся до 30 июня 2020 года.

Данная мера, считают в авиакомпании, должна успокоить пассажиров, которые могут поменять билет бесплатно. Оплатить нужно будет только разницу в случае приобретения билета по более дорогому тарифу.

Отмечается, что пассажиры,купившие билеты на рейсы, отмененные в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в некоторых странах, смогут также перебронировать или вернуть их, получив компенсацию в размере полной стоимости.

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