Emirates вводит ужесточенный досмотр ручной клади

Сыпучие продукты в контейнерах объемом не более 350 мл, могут быть подвергнуты более тщательной проверке или быть конфискованы.

Авиакомпания Emirates Airline вводит процедуру усиленного досмотра ручной клади пассажиров, путешествующих по ряду направлений.

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В частности, новые правила проверки уже вступили в силу для тех, кто путешествует в/из Австралии и Новой Зеландии, а также в/из США, сообщает russianemirates.com.

Сыпучие продукты, такие как мука, специи, кофе, сухое молоко или косметика – в контейнерах объемом не более 350 мл, могут быть подвергнуты более тщательной проверке или быть конфискованы в аэропортах Дубая.

К сведению пассажиров, путешествующих в США: сыпучие грузы, указанные выше, не допускаются к провозу в ручной клади. Чтобы избежать задержек, подобные грузы должны быть заблаговременно переложены в багаж. Под ограничения не попадают: детское питание, медикаменты, выписанные по рецепту, и человеческий прах.

Сыпучие вещества, купленные в магазинах беспошлинной торговли, допускаются в фирменных закрытых пакетах при наличии чека.

Кроме этого, с начала года к провозу в ручной клади на рейсах в США запрещены ноутбуки со встроенными литиевыми аккумуляторами. Такой груз можно взять в салон самолета, если он очень маленький и батарейку можно вытащить.