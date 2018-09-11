Emirates повышает цены на билеты с вылетом из Украины

Причиной подобного решения называется продолжающийся рост цен на нефть.

Emirates с 12 сентября повысит цены на билеты на все свои международные направления, в том числе с вылетом из Украины.

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Об этом говорится в рассылке авиакомпании для агентств, передает avianews.com. Причиной подобного решения называется продолжающийся рост цен на нефть.

Тарифы с вылетом из Украины будут повышены на $30 в обе стороны для эконом-класса и на $200 в обе стороны для бизнес и первого классов.

Emirates продает билеты под своим кодом с вылетом из Киева и Одессы, однако фактическим перевозчиком на маршрутах Киев-Дубай и Одесса-Дубай выступает авиакомпания flydubai, которая подвозит пассажиров в Дубай для дальнейшей пересадки на рейсы Emirates.

При этом путешественникам, купившим билеты у Emirates, на борту flydubai предоставляется бесплатное питание и норма багажа, предусмотренная правилами Emirates.

Как сообщал УНИАН, с 28 октября flydubai намерена перевести все свои киевские рейсы из аэропорта Жуляны в терминал D аэропорта Борисполь. Причину подобного решения в авиакомпании не назвали.