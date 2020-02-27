Катар готовит плавучие отели для футбольных фанатов на ЧМ-2022

16 отелей построят на северном побережье острова Кетайфан, недалеко от международного стадиона "Лусаил", где пройдут первые и заключительные матчи турнира.

Болельщики на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре смогут остановиться в одном из причудливых плавучих отелей.

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Как сообщает Daily Mail, на северном побережье острова Кетайфан, недалеко от международного стадиона "Лусаил", где пройдут первые и заключительные матчи турнира, планируется построить 16 причудливых отелей.

В каждом идентичном здании будет 101 номер, ресторан и лаундж-бар на четырех этажах. Всего здесь создадут 1616 плавучих гостиничных номеров.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с начала ноября 2018 года украинцы могут без виз путешествовать в Катар.

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