Катар готовит плавучие отели для футбольных фанатов на ЧМ-2022
17:14, 27 февраля 2020Новости туризма
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16 отелей построят на северном побережье острова Кетайфан, недалеко от международного стадиона "Лусаил", где пройдут первые и заключительные матчи турнира.
Для футбольных фанатов в Катаре построят вот такие плавучие отели / Фото dailymail.co.uk / Admares
Болельщики на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре смогут остановиться в одном из причудливых плавучих отелей.
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Как сообщает Daily Mail, на северном побережье острова Кетайфан, недалеко от международного стадиона "Лусаил", где пройдут первые и заключительные матчи турнира, планируется построить 16 причудливых отелей.
В каждом идентичном здании будет 101 номер, ресторан и лаундж-бар на четырех этажах. Всего здесь создадут 1616 плавучих гостиничных номеров.
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с начала ноября 2018 года украинцы могут без виз путешествовать в Катар.
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