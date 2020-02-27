Украина начала переговоры с Британией о безвизе
Украина начала официальные переговоры с делегацией Великобритании, в частности об упрощении визового режима.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.
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«Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании о двусторонних соглашениях относительно политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства», – говорится в сообщении.
Среди главных вопросов переговоров – стратегическое партнерство и визовый диалог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на 1 год.
Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года. Украина имеет безвизовый режим с Европейским союзом, однако у британцев было право на собственную визовую политику в рамках ЕС, а поэтому украинцам нужна была виза для въезда в Великобританию.
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