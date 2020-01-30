Brexit: Украина ввела "временный безвиз" для граждан Британии

Страна выходит из состава ЕС 31 января.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на 1 год.

Об этом говорится в указе президента №28/2020.

Читайте такжеЕвропарламент окончательно ратифицировал соглашение о Brexit

"Ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - отмечается в документе.

Там также объясняется, что это сделано с целью развития практического партнерства между Украиной и Британией. Зеленский поручил правительству принять все необходимые меры для исполнения этого указа.

Напомним, Великобритания покинет Европейский союз 31 января 2020 года. До конца года между ними будет продолжаться переходный период. Украина имеет безвизовый режим с Европейским союзом, однако британцы имели право на собственную визовую политику в рамках ЕС, а поэтому украинцам нужна была виза для въезда в Великобританию.