На пляжах в Гоа появятся отдельные зоны для распития алкоголя

Те, кто будет употреблять алкоголь вне специальных зон на пляжах, будут оштрафованы на 5000 рупий (около 1700 гривень).

Более чем через год после запрета употребления алкоголя на пляжах Гоа (Индия) было принято решение создать на популярных пляжах штата специальные зоны для пикников и распития спиртных напитков.

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Об этом заявил министр туризма Гоа Манохар Аджгаонкар, сообщает NDTV.

При этом он объявил, что те, кто употребляет алкоголь вне специальных зон на пляжах, которые создадут уже в ближайшее время, будут оштрафованы на 5000 рупий (около 1700 гривень).

"После введения запрета на употребление алкоголя мы хотим создать специальную зону для пикников. Многие местные группы хотят устроить пикники вдоль пляжа, и мы решили оставить места вдоль пляжа - по одному или два на каждом пляже, где все желающие могут пойти и выпить", - пояснил Аджгаонкар.

В то же время, по его словам, начальникам полиции штата были даны полномочия сформировать специальные патрули, которые будут иметь право штрафовать людей, употребляющих алкоголь за пределами указанных зон", - сказал министр туризма Гоа.

Отметим, в январе 2019 года Кабинет министров Гоа принял закон о запрете употребления алкоголя в общественных местах и гарантировал суровое наказание за "пьянство" на пляжах и других туристических объектах в прибрежном штате, который привлекает почти восемь миллионов туристов каждый год.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в январе 2020 года стало известно, что на популярных испанских курортах решили жестко бороться с пьянством туристов.

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