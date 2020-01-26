Во Львове прошел День гуцульской культуры (фоторепортаж, видео)

Для львовян и гостей города подготовили гуцульскую песню, зажигательный народный танец и много других зрелищных культурно-художественных действ.

Во Львове сегодня, 26 января, на площади Рынок прошел День гуцульской культуры под лозунгом «Гуцульская культура объединяет Украину».

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Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, это аутентичное художественный праздник, в котором принимали участие коллективы партии, творческие художественные коллективы из столицы Гуцульщины — Верховины.

Организаторами гуцульского действа стали Львовский городской совет, Верховинская районная рада и Верховинская районная государственная администрация.

Для львовян и гостей города подготовили гуцульскую песню, зажигательный народный танец и много других зрелищных культурно-художественных действ.

Верховинцы также предлагали львовянам туры выходного дня, с целью активного отдыха живописным Гуцульским краем и приглашали в туристические путешествия по Карпатам на Говерлу, Поп Иван, Писаный камень, Бребенескул, Ребра, Шпицы, Дземброню, Довбушанку.

Рекламные проспекты туров выходного дня предлагали посетить музейную Верховинщину — музее Ивана Франко, Гната Хоткевича, Петра Шекерика-Доникового, «Гуцульщина», музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов имени музыканта-виртуоза Романа Кумлика, музее фильмов «Тени забытых предков», «Олекса Довбуш», «Аннычка», музей гуцульской магии, дом-музей «У трембитаря» и другие.