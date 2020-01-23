Ferrari World впервые открывает доступ на крышу

Знаменитый парк развлечений Ferrari World Abu Dhabi запускает новые аттракционы.

Знаменитый парк развлечений Ferrari World Abu Dhabi, расположенный в столице ОАЭ Абу-Даби, уже весной откроет семь новых аттракционов.

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В частности, 400-метровый зиплайн будет соединен с 600-метровым мостом, ведущим на крышу, которую видно даже из космоса.

Как сообщил Мухаммед Аль Зааби, исполнительный директор управляющей компании Miral, «впервые гости парка получат доступ на знаменитую крышу. Также мы построили первый зиплайн на острове Яс – это будет уникальный эксперимент», передает russianemirates.com.

Как отмечается, зиплайн будет протянут через сам парк Ferrari World Abu Dhabi и над аттракционом Flying Aces. Помимо этого, в 2020 году в парке будет открыто еще пять новых аттракционов, включая «Семейную зону» и крытые американские горки.