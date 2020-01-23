цей матеріал доступний українською

Ferrari World впервые открывает доступ на крышу

18:22, 23 января 2020
Новости туризма
104 0
Крышу парка видно даже из космоса \ Ferrari World Abu Dhabi

Читайте такжеНазван лучший парк развлечений в 2019 году

В частности, 400-метровый зиплайн будет соединен с 600-метровым мостом, ведущим на крышу, которую видно даже из космоса.

Как сообщил Мухаммед Аль Зааби, исполнительный директор управляющей компании Miral, «впервые гости парка получат доступ на знаменитую крышу. Также мы построили первый зиплайн на острове Яс – это будет уникальный эксперимент», передает russianemirates.com.

Как отмечается, зиплайн будет протянут через сам парк Ferrari World Abu Dhabi и над аттракционом Flying Aces. Помимо этого, в 2020 году в парке будет открыто еще пять новых аттракционов, включая «Семейную зону» и крытые американские горки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter