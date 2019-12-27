Новый год 2020: стало известно, где украинцы проведут новогодний отпуск

Самый популярный курорт среди туристов – Шарм эль Шейх.

Стало известно, какие направления для отпуска в период новогодних праздников украинцы выбирали чаще всего, а какие нравятся единицам.

Читайте такжеРождественское чудо: в Австрии спасли лыжника, пролежавшего под лавиной 5 часов (фото)Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на данные системы поиска туров Otpusk.com.

Так, встречать 2020 год большинство украинцев хотело бы в Египте – это 80% всех поисков. Самый популярный курорт среди туристов здесь – Шарм эль Шейх (66%), следом за ним идет Хургада (25%), затем Макади Бей (3,5%) и Дахаб (2%).

На втором месте по популярности – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это направление выбирают 7% туристов.

Замыкает тройку лидеров Шри-Ланка. Ее выбирают 3% туристов.

Самым редким и одним из самых недешевых направлений для отпуска стала Малайзия. Ее выбрали для себя 0,0099% украинцев.

Ранее УНИАН сообщал, что новый лоукостер свяжет прямым рейсом Киев со столицей ОАЭ.