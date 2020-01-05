Возле Олеского замка обвалилась крыша хранилища галереи искусств (фото)

В Галерее уточнили, что крыша над монастырем и костелом была полностью заменена в послевоенные годы советской властью "без соблюдения соответствующих технологий".

В селе Олеско в Львовской области из-за непогоды рухнула часть крыши памятника архитектуры национального значения - бывшего костела капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусств им. Б. Возницкого. Обрушение произошло 3 января.

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"Это памятник архитектуры национального значения, который используется нашей Галереей как фондохранилище, преимущественно для скульптур. Никто не пострадал. Музейные предметы все сохранены и защищены", - заявили во Львовской национальной галерее искусств им. Б. Возницкого. Там отметили, что по состоянию на 4 января начались работы по созданию на крыше временного накрытия, которое убережет фондохранилище от затекания.

В Галерее уточнили, что крыша над монастырем и костелом была полностью заменена в послевоенные годы советской властью "без соблюдения соответствующих технологий", во время реконструкции была использована неподходящая древесина. "Именно эта часть, полностью згнив, была завалена ураганом. Крыша возведена в 1950-х годах, после того как монастырь в 1944 году сожгли нацисты", - сообщили в галерее искусств.

В настоящее время вход на территорию Монастыря капуцинов закрыт. "В его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши растут из-за погодных условий собственно в зимний период. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны", - сообщили в галерее искусств.