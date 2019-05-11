В Тернопольской области в Збаражском замке официально открывают туристический сезон

В области решили сосредоточиться не на концертно-фестивальной программе, а на туристических аттракция.

Завтра в Тернопольской области официально откроют туристический сезон.

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Как сообщил во время пресс-конференции начальник управления туризма Тернопольской областной госадминистрации Ростислав Яцкив, в этом году в области решили сосредоточиться не на концертно-фестивальной программе, а на туристических аттракция.

Стартует сезон в городе Збараж, мероприятия состоятся в Збаражском замке и на призамковой территории.

«Будет новая аттракция – скалодром, где гости смогут попробовать свои силы в поднимании вверх по импровизированной скале. Также будет воздухоплавание. Хотим провести и лотерею. Предусмотрели около 40 призов, которые будут разыгрываться. Кроме этого, мы проведем выставку 3D-замков. Сейчас их десять, но мы ожидаем, что этот проект будет иметь продолжение», – рассказал Яцкив.

Все развлечения – бесплатные. Организаторы предусмотрели также отдельный шатер, где будет происходить демонстрация туристических фильмов о Тернопольщине. Свои видеоматериалы привезут и районы, которые попутно представят собственные фестивальные мероприятия.