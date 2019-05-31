Башню львовской Ратуши закрыли для туристов

Пока неизвестно, когда Ратушу снова откроют для посетителей.

Во Львове с 30 мая, для львовян и гостей города на неопределенный срок закрыли башню Ратуши.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Там отметили, что в башне будут проводиться профилактические технические работы, однако, сколько они продлятся - не уточнили.

Кроме того, отмечается, что вход в здание Львовского городского совета является открытым, ограничение касается только доступа к башне и смотровой площадке.

Пока неизвестно, когда Ратушу снова откроют.

Как сообщал УНИАН, 29 травняу Львове несколько десятков молодых людей, которые назвали себя активистами различных общественных организаций, ворвались в здание Львовского городского совета, выломав дверь. По словам руководителя пресс-службы Львовского горсовета Кристины Процак, после этого они разошлись по этажам здания горсовета, пытались выломать дверь в кабинет мэра Львова Андрея Садового, а также его заместителя, однако им этого не удалось.

Смотровая площадка львовской Ратуши, расположенная на башне высотой 65 м, является популярным местом среди туристов. После ее закрытия, посмотреть на Львов с высоты птичьего полета можно с Высокого замка, или смотровой площадки храма Ольги и Елизаветы.