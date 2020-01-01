На Львовщине в Новый год в горах заблудились пятеро туристов, еще шесть травмировались

Шестеро из туристов-лыжников травмировались во время катания на горе Высокий Верх, а пятеро заблудились во время прогулки на горе Секул.

На Львовщине спасатели оказали помощь 11 туристам в горах.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС во Львовской области.

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Отмечается, что 31 декабря была оказана помощь 6 туристам-лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где служба медицины оказала им профессиональную медицинскую помощь.

Кроме того, вчера в 18:43 на номер «101» поступил звонок о том, что группа туристов из 5 человек заблудилась во время прогулки на горе Секул в с. Коростив Сокольского района.

«На поиски была отправлена ​​Славская поисково-спасательная группа из 6 спасателей и вскоре туристы были найдены. В медицинской помощи они не нуждались», - говорится в сообщении.

К поискам привлекали снегоход и 2 полноприводных спасательных автомобиля Mitsubishi L-200.