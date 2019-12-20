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Ryanair запустит новый рейс из Львова в Познань

14:25, 20 декабря 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщила пресс-служба авиакомпании, этот рейс будет выполняться два раза в неделю.

Отмечается, что летнее расписание Ryanair на 2020 год включает в себя 7 маршрутов, в том числе 2 совершенно новых маршрута, соединяющих Львов с Будапештом и Познанью.

По данным компании, рекордное летнее расписание позволит обслужить более 350 000 пассажиров в год из Львова.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2018 года ирландская авиакомпания Ryanair запустила свой первый рейс из международного аэропорта «Львов» в Краков.

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Теги: #Польша#Львов#Ryanairпогода во Львове