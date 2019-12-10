В России турист упал головой в снег и задохнулся

Согласно предварительным данным, россиянин скончался от асфиксии, возникшей в результате перекрытия дыхательных путей попавшим в горло снегом.

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области во время катания на сноуборде погиб турист.

Об этом «Сиб.фм» сообщил источник на одной из местных турбаз.

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По информации издания, инцидент произошел утром во вторник, 10 декабря. Житель Новокузнецка в ходе съезда по склону упал и провалился головой в глубокий снег. Позднее его тело спустили с горы спасатели.

Согласно предварительным данным, россиянин скончался от асфиксии, возникшей в результате перекрытия дыхательных путей попавшим в горло снегом. Кроме того, указывает издание, пользователи сети предположили, что мужчина мог захлебнуться в ручье, протекающем рядом с местом падения.

Как пишет «Газета Кемерова», в региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что 33-летний сноубордист катался по свежевыпавшему снегу вне трассы. Сотрудники ведомства находятся на месте случившегося и выясняют обстоятельства.