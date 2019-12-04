Названы топ-10 самых популярных туристических городов в этом году
Компания Euromonitor International опубликовала рейтинг самых популярных туристических городов 2019 года.
Читайте такжеЧернобыль попал в ТОП-50 самых интересных туристических локаций
Первое место занял Гонконг, сообщает ТСН со ccылкой на bloomberg.com. В течение 2019 года город посетили около 26,7 млн туристов. Также в первую тройку вошли Бангкок и Макао.
Рейтинг создан по результатам исследования посещений туристов каждого города в течение суток или меньше года. Также были учтены туристы, которые учатся, посещают родственников или друзей или проводят бизнес-встречи.
Топ-10 туристических городов 2019 года:
Гонконг – 26,7 млн туристов.
Бангкок – 25,8 млн туристов.
Макао – 20,6 млн туристов.
Сингапур – 19,8 млн туристов.
Лондон – 19,6 млн туристов.
Париж – 19,1 млн туристов.
Дубай – 16,3 млн туристов.
Дели – 15,2 млн туристов.
Стамбул – 14,7 млн туристов.
Куала-Лумпур – 14,1 млн туристов.