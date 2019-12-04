Названы топ-10 самых популярных туристических городов в этом году

Рейтинг создан по результатам исследования посещений туристов каждого города в течение суток или меньше года.

Компания Euromonitor International опубликовала рейтинг самых популярных туристических городов 2019 года.

Читайте такжеЧернобыль попал в ТОП-50 самых интересных туристических локаций

Первое место занял Гонконг, сообщает ТСН со ccылкой на bloomberg.com. В течение 2019 года город посетили около 26,7 млн туристов. Также в первую тройку вошли Бангкок и Макао.

Рейтинг создан по результатам исследования посещений туристов каждого города в течение суток или меньше года. Также были учтены туристы, которые учатся, посещают родственников или друзей или проводят бизнес-встречи.

Топ-10 туристических городов 2019 года:

Гонконг – 26,7 млн туристов.

Бангкок – 25,8 млн туристов.

Макао – 20,6 млн туристов.

Сингапур – 19,8 млн туристов.

Лондон – 19,6 млн туристов.

Париж – 19,1 млн туристов.

Дубай – 16,3 млн туристов.

Дели – 15,2 млн туристов.

Стамбул – 14,7 млн туристов.

Куала-Лумпур – 14,1 млн туристов.