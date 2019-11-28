Эксперты определили лучшие горнолыжные курорты мира

Выбор осуществляется по результатам голосования экспертов туристического бизнеса и туристов.

В рамках ежегодной премии World Ski Awards 2019 определены лучшие горнолыжные курорты мира.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сообщение World Ski Awards.

Читайте такжеУкраинцы массово покупают заграничные туры на новогодние праздники (видео)Награду вручают на австрийском зимнем курорте Кицбюэль. World Ski Awards является частью туристической награды World Travel Awards.

В этом году лучшим горнолыжным курортом мира вновь признан французский Валь-Торанс. Эту позицию он занимает с 2016 года.

В тройке мировых лидеров – канадский Lake Louise и Кицбюэль. Швейцарский Лаакс занял первое место среди лучших курортов для фристайла, отель Stein Eriksen Lodge Deer Valley в американском штате Юта победил среди всех горнолыжных объектов размещения мира, а лучшее шале – Chalet Les Anges расположен в Церматте (Швейцария).

В номинации «Лучший горнолыжный отель мира» признание получил швейцарский W Verbier.

Как ранее сообщал УНИАН, самым красивым лесом мира определили японскую бамбуковую рощу Сагано.