Самым красивым лесом мира признали японскую бамбуковую рощу Сагано

Сагано – один из самых удивительных природных достопримечательностей Японии.

В Японии бамбуковая роща Сагано названа самым красивым лесом мира.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNNTavel.

Бамбуковый лес Сагано – один из самых удивительных природных достопримечательностей Японии находится в западной части города Киото в парке Арашияма. Рядом расположен храм Тенрю-дзи, который входит в список Всемирного наследия.

Популярность этого места связана не только с удивительной красотой, но и с необычным успокаивающим воздействием, которое оказывает лес. Ветер между стволов, образуют музыку. Несколько лет назад министерство охраны окружающей среды включило лес Сагано в свой список «100 звуков Японии».

В Японии бамбуковые деревья защищают от злых духов, именно поэтому они окружают храмы. В районе Сагано из бамбука делают корзины, коробки и даже посуду.

Как ранее сообщал, в Австрии определили самое красивое место страны.