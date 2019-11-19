цей матеріал доступний українською

Санта-Клаус с помощниками начал кругосветное путешествие (видео)

18:27, 19 ноября 2019
Новости туризма
22 0
Санта-Клаус \ REUTERS

Читайте такжеПраздник приближается: в Вене засияли рождественские огни и заработали ярмарки (видео)

Санта пришвартовался к берегам острова Аруба, прихватив с собой помощников, говорится в сюжете ТСН. По местным традициям – это не эльфы, а Черные Питы. Встречали сказочных героев не только дети с родителями, а даже чиновники.

На Арубе рождественско-новогодние подарки дарят в ночь на 6 декабря, в тамошний день святого Николая.

Подготовились к праздникам уже и в Дании. В знаменитом копенгагенском парке Тиволи открыли рождественскую ярмарку с миллионами ярких огней. Главную 10-метровую елку украсили тремя тысячами кристаллов Сваровски стоимостью $150 тыс.

Как сообщал УНИАН, в Германии на днях заработала рождественская почта, а раньше сам Санта-Клаус открыл рождественский сезон и записал обращение на видео.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Санта Клаус