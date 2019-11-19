Санта-Клаус с помощниками начал кругосветное путешествие (видео)

Путешествие началось с Карибского моря.

Мир начинает окутывать рождественским настроением. Санта-Клаус начал свое кругосветное путешествие с Карибского моря.

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Санта пришвартовался к берегам острова Аруба, прихватив с собой помощников, говорится в сюжете ТСН. По местным традициям – это не эльфы, а Черные Питы. Встречали сказочных героев не только дети с родителями, а даже чиновники.

На Арубе рождественско-новогодние подарки дарят в ночь на 6 декабря, в тамошний день святого Николая.

Подготовились к праздникам уже и в Дании. В знаменитом копенгагенском парке Тиволи открыли рождественскую ярмарку с миллионами ярких огней. Главную 10-метровую елку украсили тремя тысячами кристаллов Сваровски стоимостью $150 тыс.

Как сообщал УНИАН, в Германии на днях заработала рождественская почта, а раньше сам Санта-Клаус открыл рождественский сезон и записал обращение на видео.