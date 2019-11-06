Праздники без вреда для экологии: в Лондоне проходит выставка рождественских товаров (видео)

На нынешней выставке, в частности, представлены украшения без пластика.

В Лондоне проходит выставка рождественских товаров. Среди нынешних праздничных трендов не только красота, но и экология.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, на выставке представлены украшения без пластика, которые не навредят природе. К примеру, шарики на елку изготовлены из коровьих рогов, а пледы из переработанных бутылок – на один экземпляр тратят аж 300 штук. Все можно обернуть в эко-бумагу из пчелиного воска.

В целом почти тысячу производителей привезли свои товары в столицу. Организаторы выставки говорят: в среднем британская семья ежегодно тратит на подарки, декорации и сервировку стола до 500 фунтов стерлингов.

Как сообщал УНИАН, хотя до зимних праздников еще почти два месяца, а Европу окутал рождественский дух. Новогодние огни уже засияли в испанском городе Эстепа.